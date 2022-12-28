بـ إعلان رسمي | ألمانيا قائدة للقوة العسكرية لـ الناتو في 2023

أصدر حلف شمال الأطلسي “الناتو” بيانا قالت فيه المتحدثة أوانا لونجيسكو إن ألمانيا حليف مهم، و وجهت الشكر لقيادتها للقوة العسكرية الأعلى استعدادا خلال عام 2023.

وبذلك تتولى ألمانيا قيادة القوة العسكرية الأعلى استعدادًا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) مع بداية العام الجديد.

وأضافت المتحدثة باسم حلف الناتو :"أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا في تهديد السلام والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون هناك شك في عزم الناتو على حماية كل شبر من أراضي الحلفاء والدفاع عنها".

وأعربت:"أن القوة تعتبر هي المستجيب الأول لحلف الناتو وجزء أساسي من دفاعه الجماعي، كما تعد قيادة ألمانيا بمثابة استعراض قوي لالتزامها وقدراتها.