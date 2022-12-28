"مستقبل وطن" يوزع مساعدات غذائية وبطاطين على الأسر البسيطة بعدة محافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة

أطلقت أمانة مركز الصف، قافلة طبية مجانية، فى قرية عرب أبو ساعد ضمت كافة التخصصات الطبية وشهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما شاركت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "ستر وغطا" كأحد روافد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف توزيع المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بمنافسات مسابقة أوائل الطلبة التي ينفذها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهد مركز العياط ختام المنافسات التي أقيمت بين مدارس المرحلة الثانوية بالتعاون بين أمانة الحزب والإدارة التعليمية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الرقة بالمركز الأول وتصعيدها لتمثيل مركز العياط بمنافسات المرحلة التالية للمسابقة على مستوى المحافظة.

وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستي أشرف عبد الدايم الجديدة الإبتدائية، والسادات الإعدادية بنات.

2- فى إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستي آمون بورتوفيق الابتدائية، وآمون بورتوفيق الإعدادية.

وفي محافظة جنوب سيناء

تواصل أمانة مدينة رأس سدر، فى تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين، علي الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين والأولي بالرعاية، والتي تستهدف كافة مدن وقري المحافظة، وشملت المبادرة العديد من مدن المحافظة منها "شرم الشيخ ودهب وطور سيناء ورأس سدر، حيث تم توزيع مستلزمات الشتاء، وسط إشادات واسعة من المواطنين بمبادرة "شتاء دافئ"

وفي محافظة سوهاج

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المراغة، انتهت بفوز مدراس فرازة الإبتدائية، والمراغة الإعدادية القديمة بنات، والحرازة الثانوية.

2- في مركز طما، نظمت احتفالية لتكريم الفائزين في ختام المسابقة، وأسفرت نتائج عن فوز مدراس السعادة الإبتدائية بالمركز الأول، والجاحر الإعدادية الخاصة، وطما الثانوية للبنات، وتخلل الحفل فقرات غنائية واستعراضية لفرق الكورال بالمدارس الفائزة، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين والحضور.

وفي محافظة القليوبية

أقامت أمانة المرأة بمدينة الخصوص، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن سلسلة معارض، حملة "إحنا معاكى"، لتوفير كل إحتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وشملت المعروضات مفروشات وأدوات منزلية وملابس جاهزة وجهاز للعرائس، بخصومات وتخفيضات كبيرة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شبين القناطر

التعليمية، انتهت بفوز مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات.

2- فى إدارة العبور التعليمية، انتهت بفوز مدرسة خالد بن الوليد بالمركز الاول، وبالمركز الثاني مدرسة الشيماء.

3- فى إدارة قليوب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الصباح الإبتدائية القديمة.

4- فى إدارة القناطر الخيرية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد عبد النبي مطر الإعدادية.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية وندوة تثقيفية صحية عن أهمية التغذية بقرية الخير والنماء، وشملت 4 تخصصات طبية مختلفة لأبناء القرية، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الأولي بالرعاية بإجمالي 57 مواطنا في تخصصات " الباطنية – نساء وتنظيم الأسرة – أسنان – وانف وأذن - تحاليل"، وصرف العلاج بالمجان.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة مركز باريس التعليمية، انتهت بفوز مدرسة باريس الإعدادية للتعليم الأساسي.

2- فى إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز الباجور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، فى قرية بير شمس، شملت تخصصات طبية مجانية مختلفة منها "عظام، أنف وأذن، وأطفال، وباطنة، وجلدية، وتحاليل طبية"، وخصومات كبيرة علي التحاليل والأدوية.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، ندوة تثقيفية حول صحة المرأة والاعتلال الكلوي بالتعاون مع الإدارة الصحية، فى الوحدة الحزبية بقرية مجيريا، كما تم عقب الندوة الكشف علي عدد من السيدات مابين سرطان الثدي واعتلال كلوي وضغط الدم وإجراء تحاليل طبية مجانية للدهون الثلاثية والسكر التراكمي في الدم.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

‏1- ‎فى مركز شبين الكوم، انتهت بفوز ‎مدرستي حسين الغراب الإعدادية، وصلاح خطاب علي المركز الثاني.

2- فى مركز منوف، انتهت بفوز مدراس الشهيد سالم البنا الإبتدائية بكفر بلمشط بالمركز الأول، وهابي سكول الخاصة بالمركز الثاني، وفي المرحلة الأعدادية، فازت فيها مدرستي عمر بن الخطاب بقرية سنجرج على المركز الأول، وجزي للتعليم الأساسي في المركز الثاني،

فيما حصلت مدرسة المستشار عدلي منصور الثانوية على المركز الأول.

3- في مدينة سرس الليان، انتهت بفوز مدارس عبده حمزه الإبتدائية، والشهيد على بن أبى طالب، والنيل الإبتدائية.

4- في مركز أشمون، اختتم ماراثون السباق بمهرجان تكريم لجميع المدارس المشاركة وسط فرحة المشاركين جميعًا وبهذا يصعد من المركز في المرحلة الإبتدائية، مدرسة عبدالسلام حداد بشنشور، تلتها مدرسة الإيمان بالكوادى.

وفى محافظة المنيا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز مطاي، اختتمت ماراثون المسابقة، حيث نظمت احتفالية لتكريم الفائزين، وشهدت الإحتفالية تقديم بعض الفقرات الفنية من قبل طلبة المدارس، وتكريم ممثلي التربية والتعليم، وتكريم المدارس الفائزة بتسليمهم شهادات التقدير، والمبالغ المالية المحددة، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مدارس، الشهيد محمد خيرت رقم 1 الإبتدائية، والوحدة الإبتدائية بالمركز الثانى، والاتلات الإعدادية بالمركز الأول، والنصر الإعدادية المشتركة، ومطاي الثانوية بنين الثانوية، وعناني الثانوية بنين.

2- في مركز مغاغه، اختتم ماراثون المسابقة، حيث نظمت احتفالية لتكريم الفائزين، وشهدت الإحتفالية تقديم بعض الفقرات الفنية من قبل طلبة المدارس، وتكريم ممثلي التربية والتعليم، وتكريم المدارس الفائزة بتسليمهم شهادات التقدير، والمبالغ المالية المحددة، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مدارس محمد ربيع الإبتدائية بالمركز الأول، وشم البحرية الإبتدائية رقم 2 بالمركز الثاني، وشارونة الإعدادية بنات بالمركز الأول، وشم البحرية الإعدادية المشتركة، والشهيد رضا عاشور الثانوية بنات المركز الأول، وشم البحرية الثانوية المشتركة المركز الثاني.

وفى محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة بيلا التعليمية، انتهت بفوز مدرسة بيلا الإعدادية بنات القديمة وصعدت لتصفيات المحافظة لتكتمل جميع الفرق الفائزة بالمركز الأول "الصاعدة".

وفي محافظة الإسماعيلية

واصلت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة طبية بيطرية، في قرية البياضية، علاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الحاج عبدالله ابو على الإعدادية.

2- فى إدارة شمال الإسماعيلية، انتهت بفوز مدرستي المجمع التعليمي بالمركز الأول والحجاز الإبتدائية بالمركز الثاني.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة مركز سمنود، معرضا لبيع الملابس الشتوية الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة، فى قرية ميت حبيب، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من اهالى القرية.

كما أقامت أمانة مدينة زفتى، منفذا لبيع السلع والمنتجات بمعرض الغزالى المستمر حتى الآن، حيث تم توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وتوفير السلع الغذائية والفاكهة والأسماك بأسعار مخفضة وأفضل جودة.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانتا بمركزي إطسا والفيوم، فعاليات مبادرة الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة، حيث تم تشجير الطرق والشوارع والميادين داخل قري المحافظة.

وفى محافظة الدقهلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 18 طالب وطالبة بين 2 مدرسة فى نهائى المرحلة الثانوية وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز عن الآتي:-

1- فى مركز تمى الأمديد، انتهت بفوز مدرسة تمى الامديد الثانوية.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانة قطاع الأعمال ببندر بني سويف، ندوة "ابدأ مشروعك.. مصر بتدعم طموحك"، لتشجيع الشباب على دخول سوق العمل وذلك تأكيدا للدور الكبير الذى يقوم به الحزب فى فتح آفاق جديدة تهدف إلي توفير فرص تشغيل حقيقية للراغبين فى دخول سوق العمل.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل ختام مسابقة "أوائل الطلبة"، فى المحافظة، وتكريم المتفوقين والفائزين في المسابقة، بمشاركة 18 إدارة تعليمية للمرحلة الإعدادية بنطاق المحافظة، وأسفرت نهائيات المسابقة بالمحافظة، عن فوز ادارة الرحمانية التعليمية لتمثل محافظة البحيرة بالتصفيات المركزية للمسابقة بالمرحلة الإعدادية، وجاء في المركز الثاني ادارة حوش عيسي، وفي الثاني مكرر إدارة قسم كفر الدوار، وفي المركز الثالث ادارة مركز أبو المطامير.

وفي محافظة أسيوط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز أسيوط وأول وثان، انتهت بفوز مدراس موشا الإعدادية، وأبو بكر الصديق الإبتدائية ببني حسين، وخديجة يوسف الثانوية.

2- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة أولاد الياس الثانوية المشتركة.

3- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات.

4- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدارس كوم الدبانية بالمركز الاول المرحلة الإعدادية، ومدرسة الجهاد الإبتدائية، ومدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية بالحواتكة.

5 - مركز أبوتيج، انتهت بفوز مدرسة الراهبات الفرنسيسكان الإبتدائية المشتركة.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، فى مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز نصر النوبة، انتهت بفوز مدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم أول العامرية، ندوة حول التغذية السليمة للأطفال، وكيفية تجنب الحياة الغير الصحية وسوء التغذية، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الصحية والتأكيد على أهمية اللياقة البدنية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة المنتزه أول، انتهت بفوز مدرسة المدينة المنورة الإبتدائية.

2- في إدارة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدرستي بدر ثروت الخاصة الإبتدائية، وشريف محمد عمر الإعدادية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.