ننشر أسماء 9 مصابين في حادث مروري بوصلة الدواويس بالإسماعيلية

أصيب ٩ أشخاص في حادث مروري بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، إخطارا من هيئة الإسعاف فرع الاسماعيلية، يفيد بإصابة كل من خميس محمد عبدالمجيد، 36 سنة، مقيم العاشر من رمضان، مصاب باشتباه كسر بالضلوع مع ضيق بالتنفس مع اشتباه كسر بالساق الأيمن والأيسر، ياسين السيد محمد عبدالمجيد، 7 سنوات، مقيم العاشر من رمضان، مصاب بسحجات و كدمات بالجسم.

كما أصيبت إسراء السيد محمد عبدالمجيد، 19 سنة، مقيمة بالعاشر من رمضان بكدمة في الساق الأيمن، وفوزية احمد عبدالسلام عبدالمجيد 36 سنة العاشر من رمضان، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيبت طفلة مجهولة الاسم والعنوان تبلغ حوالي 7 سنوات، بغيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالجمجمة مع نزيف من الانف والاذن مع جرح قطعى 20 سم بفروة الرأس، وأصيب طفل آخر مجهول الاسم والعنوان حوالى 7 سنوات غيبوبة تامة مع توقف للقلب والتنفس مع اشتباه نزيف داخلى بالبطن مع اشتباه نزيف داخلى بالمخ.

كما أصيب يوسف سعيد محمد عبدالمجيد 12 سنة العاشر من رمضان، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر مع جروح قطعية متفرقة بالوجة، محمد السيد محمد عبدالمجيد 14 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، السيد محمد عبدالمجيد، 49 سنة العاشر من رمضان، مصابى بتوقف بالقلب والتنفس، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

