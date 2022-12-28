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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعلقت جثته في أغصان بالمياه.. إيراني يزهق روحه في نهر الرون بفرنسا لهذا السبب

محمد مرادي
محمد مرادي

أقدم إيراني يدعى محمد مرادي على الانتحار في فرنسا، تعبيرًا عن القمع الذي يتعرض له الإيرانيون في الاحتجاجات.

وقال مرادي الذي يبلغ من العمر 38 عاماً والمقيم في ليون جنوب وسط فرنسا، في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام، إنه قرر الانتحار في نهر الرون، ليظهر للجميع أن الإيرانيين بحاجة إلى مساعدة، حسب ما نقلته قناة “العربية”.

رسالة لشعب إيران

وأضاف: "هذا الفيديو عن انتحاري، من المفترض أن أكون قد غرقت في هذا النهر عندما تشاهدون هذا الفيديو".

ولفت: "آمل أن يلفت موتي انتباه جزء على الأقل من وسائل الإعلام في الخارج، وآمل أيضا أن تكون هذه رسالة لشعب إيران مفادها أنه لا ينبغي لهم التفكير في أن الإيرانيين في الخارج لا يشاركونهم حزنهم".

وبعد البحث لمدة نصف ساعة تقريبا، وجد رجال الطوارئ في ليون جثته عالقة في أغصان داخل المياه.

توديع صديق

وقال أحد زملاء محمد ويدعى توما في محادثة مع الشبكة الأولى التلفزيونية الفرنسية، إن هذا الإيراني أرسل له رسالة وداع قبل يوم من الانتحار. وأضاف أن جهوده وجهود والديه لثني محمد باءت بالفشل.

وتحقق السلطات الفرنسية في غرق مرادي، حيث قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن خدمات الطوارئ تدخلت لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

فرنسا ايران شعب إيران الاحتجاجات انستجرام

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