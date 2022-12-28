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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يوضح سبب غياب ثنائي الفريق عن قائمة مباراة الإسماعيلي

صدى البلد

كشف  مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب غياب كلا من عمر جابر الظهير الأيمن ويوسف حسن مهاجم الأبيض عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وأكد المصدر أن عمر جابر يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني يوسف حسن من إصابة بكدمة في أنكل القدم، مما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لاستبعادهما من القائمة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي  - أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري

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