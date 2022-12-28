أسماء مدوية|غياب 8 نجوم عن الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وشهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين المؤثرين مع نادي الزمالك، حيث شملت قائمة الغيابات 8 أسماء مدوية من القلعة البيضاء.



حيث يغيب كلا من محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، للإصابة بقطع في وتر الخلفية، والسنغالي إبراهيما نداي جناح الزمالك للإصابة في منشأ العضلة الخلفية ويخضع اللاعب للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت يغيب عمر جابر الظهير الأيمن بسبب معاناته من الإجهاد، ويستمر غياب كلا من محمد عبد الشافي ومصطفى شلبي لعدم الجاهزية، كما يغيب عن الزمالك أيضاً كلا من محمد طارق وحسام أشرف ويوسف حسن.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:.

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري