حاول التباهي.. تصريحات بلينكن بشأن الدبلوماسية الأمريكية تثير سخرية واسعة

تحولت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلي مادة للسخرية على منصة “تويتر"، وذلك بعد محاولته تمجيد نجاحات الدبلوماسية الأمريكية.

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن قوة الدبلوماسية الأمريكية تستخدم لتعزيز السلام ومنع النزاعات.

وكتب أحد مستخدمين تويتر: "سيستغرق الأمر عقودا من الزمن لإصلاح الضرر الذي ألحقته الدبلوماسية الأمريكية بأوكرانيا. لم تحدّد السياسة الخارجية للولايات المتحدة أبدا هدفا بتحقيق السلام أو تخفيف من حدة التوتر في النزاع."

وأضاف آخر: "ما فعلتموه إزاء روسيا ليس دبلوماسية، بل جنون! أنتم لا تريدون السلام، بل على العكس، أنتم تضغطون من أجل قطع العلاقات".

وكتب آخر: "من تريدون أن تخدعوا؟ أنت بنفسك تثير النزاعات من أجل جني الأموال من بيع الأسلحة".

وأضاف آخر: "أنت تعني أن فشل الدبلوماسية الأمريكية تسبب في التدخلات غير الشرعية في فيتنام، وبنما، والعراق، وأفغانستان، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، ناهيك عن إثارة الانقلابات في كل مكان. لقد دفعنا السلوك الراديكالي للمحافظين الجدد إلى حافة حرب عالمية ثالثة ".

وكتب آخر: "لقد حولتم أمريكا إلى منظمة إرهابية دولية. يجب على أمريكا ألّا تدعم المزيد من التمويل لدولة مارقة مليئة بالنازيين. زيلينسكي يعاقب بالفعل الأشخاص الذين يختلفون معه، مثل هتلر، وأنتم تصرون على تقديم المزيد من المال والأسلحة، هذه خيانة!"