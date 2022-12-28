بعد ضبط مليون صاروخ وشمروخ.. المؤبد عقوبة تصنيع الألعاب النارية دون ترخيص

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة أمنية استهدفت ضبط متجرى ومصنعى الألعاب النارية بـ ١٠ مناطق بالقاهرة.

وأسفرت جهود الحملة التي تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط 1,110,140 "صاروخ" و790 "شمروخ"، بحوزة 10 أشخاص مقيمين بدوائر أقسام شرطة المرج والنزهة والسلام أول وعين شمس والجمالية وباب الشعرية والزيتون والأميرية وروض الفرج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تصنيع وحيازة الألعاب النارية دون ترخيص



نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.