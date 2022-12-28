جنوب السودان تعلن تدخلها العسكري في حل صراعات الكونغو

أعلنت جنوب السودان أنها ستدخل عسكريا لحل النزاع بين القوات الكونغولية و المتمردين.

وقال الجنرال لول رواي كوانغ المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان إن جنود جنوب السودان سيتوجّهون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح كوانغ خلال حفل تخرّج العسكريين في العاصمة أن الكتيبة البالغ عديد عناصرها 750 جنديا تخضع للتدريب منذ أكثر من ستة أشهر تمهيدا لنشرها في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وذلك للتصدي لهجوم المتمردين، وفق ما أعلن عنه المتحدث العسكري اليوم الأربعاء.

ومنذ أشهر تدور معارك بين القوات الكونغولية وفصيل “ام 23” المتمرد ما دفع “مجموعة شرق إفريقيا” إلى نشر قوة مشتركة للحد من العنف.