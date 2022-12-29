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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص الأسلاك النحاسية من داخل شركة بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من داخل إحدى الشركات بحلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص لقيامه بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من داخل إحدى الشركات بحلوان وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من حارس بإحدى الشركات قرر اكتشافه سرقة كمية من الأسلاك النحاسية "خردة" من داخل الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفينة الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها، وأضاف أنه كان فى سبيله للتصرف فى المضبوطات بالبيع لأحد تجار الخردة المتجولين.


باستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس لص سرقة كمية من الأسلاك النحاسية سرقة الاسلاك النحاسية الأسلاك حلوان

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