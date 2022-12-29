نص كيلو .. تجديد حبس شخص لاتجاره فى الهيروين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى الصنع.

وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد تمكن نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بعد ان ذاع صيتهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات قد توافرت امام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد قيام شخص بحيازه مواد مخدرة وسلاح حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته كمية وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى - ميزان حساس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه و السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.