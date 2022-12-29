كيلو جرام.. تجديد حبس شخصين لإتجارهما في الحشيش بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد تمكن نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بعد ان ذاع صيتهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات قد توافرت امام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد قيام شخصين لاتهامهم بحيازه مواد مخدرة وسلاح حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.