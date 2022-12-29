تجديد حبس عصابة نسائية تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس سيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

وكانت قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث سيدتين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية) من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية) أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، كما أضافتا بإرتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج) ، تم ضبطه.