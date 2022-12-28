قيس عبد الفتاح يكشف حكاية تسميته وطلب هند رستم تغييره

قال الفنان القدير قيس عبد الفتاح ، إنه ولد في الاربعينيات ووالدته الراحلة الهانم باشا أسمته على اسم قيس الذي كان يعشق ليلي فى قصة الحب الشهيرة عند العرب وذلك لتأثرها به وبأشعاره لحبيبته ليلي.

وأضاف عبد الفتاح ، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن الفنانة الراحلة هند رستم فى فيلم " الحلوة عزيزة " قالت للمخرج الراحل حسن الامام ان قيس سوف يكون نجما كبيرا، وطالبات بتغيير اسمى الى "ايهاب شوكت" ولكنى رفضت لأن من أسمتنى هي والدتى الراحلة وقلت لها اطلبي اى طلب الا ان أغير اسمي .

وتابع :" كثير من الجمهور كان يقابلنى فى الشارع ويقدمون لي التحية والثناء على اعمالى الفنية وكانوا يتذكروا شكلى ولكنهم كانوا لا يتذكرون اسمى وكنت سعيدا جدا بذلك لاننى حققت شهادة التمثيل التى حصلت عليها من معهد التمثيل منذ 60 عاما".