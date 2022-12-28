رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: القطاع الخاص يستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي

صرح رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أحمد الوكيل بأن القطاع الخاص يمثل النبض الحقيقي للسوق وللاقتصاد حيث أنه يوظف 80٪ من العمالة كما أنه يستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها الغرفة التجارية في الإسكندرية، لتكريم رؤساء الشعب بالغرفة أننا نتمني أن يتم التحاور مع أصحاب الأعمال والاستماع إليهم بخبرتهم في الإحتكاك بالسوق.

و أكد أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على السوق المحلية.

وأشار الى انتخاب غرفة الاسكندرية كعضو في المجلس العام لاتحاد الغرف العالمية والذي يضم نحو 3800 غرفة .

وأوضح أن غرفة الاسكندرية تعد أول غرفة تجارية بأفريقيا والشرق الاوسط، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض، مشيرا إلى أن احتفال الغرفة بيوبيلها الذهبى يتزامن مع مرور 40 عام على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى يتواكب مع خمسين عام للأكاديمية العربية في خدمة العلم والبحث العلمى في الوطن العربى.

ولفت إلى أنها تعد أول غرفة وطنية أنشئت في مصر وفي المنطقة العربية كلها، وتم تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.

وخلال الاحتفالية تم تكريم حوالى 90 رئيس شعبة حالى وسابق وراحل، وقرابة 35 عضو مجلس ادارة سابق تقديرا على جهودهم خلال الفترة الماضية.