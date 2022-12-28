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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية: القطاع الخاص يمثل النبض الحقيقي للسوق

احتفالية الغرفة التجارية
احتفالية الغرفة التجارية بالإسكندرية

قال رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أحمد الوكيل إن القطاع الخاص يوظف 80% من العمالة ويستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها الغرفة التجارية في الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة، وتكريم رؤساء الشعب بالغرفة.

وأكد الوكيل أن القطاع الخاص يمثل النبض الحقيقي للسوق وللاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على السوق المحلية.

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واضاف أن الغرفة التجارية بالإسكندرية كان لها ثوابت لم يحيد عنها أي مجلس إدارة تولي إدارتها على مر تاريخها، ولم تجامل أبدًا على تلك الثوابت، والغرف التجارية بوجه عام هي أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار، لأن الغرف التجارية تحتك مع السوق والمستهلك وخدمات النقل وغيرها من عناصر المنظومة.

وأشار الوكيل إلى أن احتفالية الغرفة الأولى كانت للجانب التجاري الخارجي وتستهدف التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، مما يؤكد على وجود قطاع خاص مؤثر ويستطيع التغلب على مختلف الأوضاع، والتي عقدت بمشاركة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، ورئيس اتحاد الغرف العربية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية بجانب رؤساء الغرف العربية والأسيوية.
وأوضح أن غرفة الاسكندرية تعد أول غرفة تجارية بأفريقيا والشرق الاوسط، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض، مشيرا إلى أن احتفال الغرفة بيوبيلها الذهبى يتزامن مع مرور 40 عام على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى يتواكب مع خمسين عام للأكاديمية العربية في خدمة العلم والبحث العلمى في الوطن العربى.
ولفت إلى أنها تعد أول غرفة وطنية أنشئت في مصر وفي المنطقة العربية كلها، وتم تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.
وخلال الاحتفالية تم تكريم حوالى 90 رئيس شعبة حالى وسابق وراحل، وقرابة 35 عضو مجلس ادارة سابق تقديرا على جهودهم خلال الفترة الماضية.

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رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: القطاع الخاص يستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي

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