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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكريم رموز "غرفة الإسكندرية" احتفالاً بمرور مائة عام إنشائها

حفل الشعب بالغرفة
حفل الشعب بالغرفة التجارية الإسكندرية

كرمت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة  أحمد الوكيل كوادر ورموز الغرفة السابقين ممثلين في أعضاء مجلس الإدارة السابقين ورؤساء الشعب السابقين، كما كرمت رؤساء الشعب التجارية الحالية تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

ويأتي التكريم في إطار احتفالية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمرور مائة عام على إنشائها.

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وخلال كلمته في الاحتفالية، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية كان لها ثوابت لم يحيد عنها أي مجلس إدارة تولي إدارتها على مر تاريخها، ولم تجامل أبدًا على تلك الثوابت، والغرف التجارية بوجه عام هي أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار، لأن الغرف التجارية تحتك مع السوق والمستهلك وخدمات النقل وغيرها من عناصر المنظومة.

وأشار الوكيل إلى أن احتفالية الغرفة الأولى كانت للجانب التجاري الخارجي وتستهدف التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، مما يؤكد على وجود قطاع خاص مؤثر ويستطيع التغلب على مختلف الأوضاع، والتي عقدت بمشاركة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، ورئيس اتحاد الغرف العربية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية بجانب رؤساء الغرف العربية والأسيوية.

وتابع الوكيل، أن احتفالية اليوم هي استكمال لمئوية الغرفة وتكريم لمنتسبيها وكوادرها الداخلية، تقديرًا لدورهم في أنشطة الغرفة.

كما قدم "الوكيل" الشكر للغرف التجارية العاليمة لدعمهم  للأستاذة ريم صيام في ترشحها بمنصب عضو في المجلس العام لاتحاد الغرف التجارية.

وأكد أن مجلس الإدارة الحالي يتعاون لحمل راية الغرف التجارية في الوقت الحالي، متمنيًا دوام النجاح لمجتمع الأعمال السكندري.

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