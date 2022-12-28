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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش ممثلين زي زمان.. قيس عبد الفتاح يقيم السقا وأحمد عز ومنى زكي

قيس عبد الفتاح
قيس عبد الفتاح

أبدى الفنان القدير قيس عبد الفتاح ، رأيه فى الفنان أحمد السقا ، مشيرا إلى أن والده كان صاحبي ولكنه لن يكون ممثل مثل نجوم الزمن الجميل ، موضحا لا يوجد اى ممثلون على الساحة الآن يستطيعون تمثيل مسرحية "سكة السلامة" على الاطلاق مع احترامي للجميع من الممثلين المتواجدين الان على الساحة الفنية .

وقيم عبد الفتاح ، خلال حوارة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، الفنان احمد السقا بأنه يساوي 6 من عشرة ، مشيرا إلى أن الفنان أحمد عز لا يعرف يمثل على الاطلاق وليس ما يقوم به فى الافلام يسمى تمثيل ، ولكنه مؤدي وليس ممثل ويأخذ 3 من عشرة اقل بكثير من احمد السقا .

وتابع :" الفنان كريم عبد العزيز ممثل جيد لأنه من بيت فنى كبير والدة المخرج الكبير محمد عبد العزيز وكان مساعد مخرج حسين كمال واخرج على باب الوزير وكان مخرج هايل جدا واقيمة بـ 8 من عشر بينما لا يوجد اى ممثل او ممثلة تأخذ درجة امتياز فى التمثيل ، وقيم الفنانة منى زكى بأنها تستحق  من عشر فى التمثيل ".  

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