أخبار التوك شو.. مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يرسمان البسمة على وجوه أهل القرى بالصعيد.. من يوم الأحد.. أحمد موسى يزف خبرا سارا للمصريين بشأن أسعار السلع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يرسمان البسمة على وجوه أهل القرى بالصعيد

مع قرب إنتهاء عام 2022 يصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة المؤسسات الكبري للمجتمع المدني إلى المحطة الأخيرة هذا العام داخل قرية دومة فى محافظة سوهاج بقافلة ستر وعافية الـ 16، والتي لاقت اقبالا وترحابا كبيرا من أهالي سوهاج.

وقدمت المؤسسات المشاركة العديد من الخدمات منها : الكشف الطبي، والعلاج بالمجان، وتقديم السلع الغذائية، وبطاطين الشتاء، فضلا عن الهدايا وكرنفال للاطفال والتي تقدمها مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بجانب المواد الغذائية والعلاج خلال فريق عمل كبير من أعضاء المؤسسة الذي يشارك في عملية التنظيم.



من يوم الأحد.. أحمد موسى يزف خبرا سارا للمصريين بشأن أسعار السلع

كد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تستعد لـ شهر رمضان بمعارض أهلا رمضان، وذلك من أجل توفير السلع، وذلك لمواجهة الجشع وتوفير احتياجات المواطنين، أن الدولة توفر معارض بها سلع من يوم الأحد المقبل.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المعارض لن تكون قبل رمضان بيوم، ولكن ستكون قبل رمضان بـ3 أشهر، وستستمر حتى نهاية الشهر.



الرئيس إنسان مصري بسيط.. إحدى بطلات قادرون باختلاف: ماكنتش نايمة في الحفلة..فيديو

أكدت تاليا محمد عبد المنعم، احدى بطلات قادرون باختلاف، أنها لم تكن نائمة في احتفالية قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي، معلقة “أنا كنت مريحة بس”.

وقالت تاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنا كنت سعيدة اليوم أمام الرئيس السيسي وكنت حاسة أنه انسان مصري بسيط.

صاحب مقولة الحق أتجوز قبل الصندوق ليس مأذونا..والجمعية تحسم الأمر بشأن زيادة الرسوم

كد الشيخ محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن الشخص الذى قال إن هناك رسوم جديدة على الزواج، أو " الحق اتجوز قبل الصندوق" هو شخص ليس عضوًا بالجمعية، أى هو ليس مأذون شرعي".

وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الجمعية تعانى من الأشخاص التى تنتحل الصفة، أو من هم مندوبون أو سماسرة.



جحود الأبناء.. أب ينهار من البكاء على الهواء بعد طرده واتهامه بالجنون|فيديو

بكى الحاج محمد صادق، أحد المسنين، بسب سوء معاملة أبنائه له، «أولادي طردوني في الشارع ورفعوا ضدي قضية حجر واتهموني بالجنون بسبب الميراث، ومعنديش استعداد أقف قدام ابني في المحكمة».

وقال «محمد صادق» خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» عبر فضائية «صد البلد 2»،: «ولادي الثلاثة متكاتفين ضدي، ومش مصدق اللى عملوه فيا، حتى أنه كنت أعتبر ابنى الدكتور عيني اللي بشوف بيها».

النادي الأهلي يزف بشرى سارة لشاب من قادرون باختلاف

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلى تواصل مع محمود أحمد الذي أبدى رغبته في ممارسة رياضته داخل النادي الأهلي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل قادرون باختلاف.

ووجه شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للرئيس على رعاية حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة.



مفاجأة بمعارض أهلا رمضان في المحافظات |شاهد

أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، أن معارض اهلا رمضان العام الحالي مختلفة عن العام الماضي، مضيفا أن المعارض ستكون في كل محافظات مصر.

وأضاف عادل ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج رأي عام، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة والصناعة عقدوا اكثر من اجتماع مع الغرف التجارية لتوفير جميع السلع للمواطنين في اهلا رمضان.

في يناير 2023 | التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة توظيف جديدة ..فيديو

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة في أماكن مختلفة بقطاعات الدولة.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أنه تم الإعلان اليوم عن مسابقة جديدة داخل وزارة الري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي تعيين ٧١٤ شخص داخل وزارة الري علي ٣ سنوات متتالية في كل عام قبول ٢٣٨ وظيفة.

أعشقها من طرف واحد| فنان شهير يعترف بحبه القديم لـ سعاد حسني

ل الفنان القدير قيس عبد الفتاح ، إن من أكثر الفنانات التي أفتقدها فى الوسط الفنى حاليا الفنانة الراحلة سعاد حسنى وزبيدة ثروت وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كل هؤلاء كانوا نجوم صعب الوصول اليهم.

مشيرا الى أن الموجودين الآن صعب أن يصبحوا نجوم مثل النجمات فى فن الزمن الجميل.

مستعدون للصراع.. ملك الأردن يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء بالقدس

حذّر ملك الأردن من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، مؤكدًا استعداد الأردن للصراع إذا تغير وضع الأماكن المقدسة في القدس، وأن قضية فلسطين حاضرة دائمًا لدى العرب. وقال الملك عبد الله الثاني: "إذا أراد الناس الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تمامًا. أحب دائمًا أن أصدق ذلك، دعنا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة.. وإذا أراد الناس دفع هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك".

وأشار الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود "قلق" في الأردن بشأن أولئك الموجودين في إسرائيل، الذين يحاولون الضغط من أجل تغييرات في وصايته على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية المحتلة من قِبل إسرائيل، محذرًا من أن لديه "خطوط حمراء".



