مدرب الداخلية تعليقا على أداء الأهلي: يحتاج إلى قائد في الملعب

شدد أبو المجد مصطفى، لاعب الأهلي السابق والمدرب العام لفريق الداخلية، على أن النادي الأهلي يعاني من تراجع في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أبوالمجد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أن آخر ثلاث لقاءات للفريق لم تكن على المستوى المطلوب.

وقال المدرب العام لفريق الداخلية، إن الأهلي يحتاج إلى قائد في الملعب، من أجل قيادة اللاعبين سواء في المباريات أو في أوضة اللبس.

وتابع: "هناك ضغوطات كبيرة يعاني منها الأهلي في الفترة الأخيرة الأمر الذي يؤثر على أداء اللاعبين بشكل ملحوظ".