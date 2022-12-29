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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صحيح..جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف سافيو أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي الأسبق، أن قرار الحكم بإلغاء هدف برونو سافيو لاعب الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا، كان صحيحًا، والكرة كانت تسلل، والخطوط مرسومة بشكل صحيح تمامًا.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلي صحيحة وقرار مميز من حكم الفيديو، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح علي معلول، كان لابد على حكم الـvar أن يحتسبها وينبه إبراهيم نور الدين".

وأضاف: "نفس لعبة معلول حدثت في مونديال 2018 لصالح رونالدو، مدافع سيراميكا قام بإعاقة علي معلول وحكم الفيديو اهتم بتلاحم الكتف، ولم يهتم بعرقلة الأقدام، وهي لعبة صعبة داخل أرضية الملعب كان على حكم الفيديو أن يشاهد اللعبة جيدا".

وواصل: "حكم الفيديو خالد الغندور صغير في السن ولم يظهر في أي مباراة كحكم ساحة في الدوري الممتاز، وينقصه الخبرات، الكرة واضحة بأنها ركلة جزاء صحيحة للأهلي، وهذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة".

وأتم: "الحكم عليه أن يكون لديه حسن اختيار للتوقيت المثالي لاطلاق صافرة النهاية، وابراهيم نور الدين انهى المباراة في وقت كان هناك هجمة لهم، الصافرة خرجت في توقيت خاطئ، قراره غير موفق بإنهاء المباراة في هذا الوقت".

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