تغيير طريقة اللعب | نجم الأهلي السابق يرد بقوة على تصريحات كولر

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اعترف بعدم قناعته بالمهاجمين، ولذلك لابد من تغيير طريقة اللعب في المباريات المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي خسر 6 نقاط في أخر 3 مباريات، والمدرب قام بعمل تدوير في كافة المراكز ما عدا حراسة المرمى والدفاع، لذلك الأهلي عليه اشراك ثنائي هجومي لكي يتميز بالشراسة في الهجوم".

وأضاف: "الأهلي كان لديه حسام حسن وايمن شوقي وقام باستقدام فيلكس، لابد أن يرفع كولر (برقع الحياء) ويعمل بحزم وشراسة مع اللاعبين، لفت نظري أن علي معلول وهو يسدد ركلة الجزاء كان في حالة خوف، وشاهدت محمد عبد المنعم وهو جالس على الأرض خائف من إهدار الكرة، هل وصل الحال بالنادي الأهلي للبحث عن التعادل فقط؟!".

وأكمل:"نحتاج نوعية علي معلول وأليو ديانج في الأهلي، نريد أسماء (جعانة كورة)، نفقد الآن في بداية الموسم، بدلا من أن يضيع البطولات كلها مع ختام الموسم، الفريق مقبل على بطولات كثيرة، وحال استمر هذا الشكل لن يحقق الأهلي شيئا".