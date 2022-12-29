بيشحت المكسب ويستحق الدعاء..تعليق صادم من نجم الأهلي السابق على أداء الفريق

طالب عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، بضرورة استعادة المستوى المميز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا بأن هناك أخطاء عديدة ظهرت في الفريق بشكل ملحوظ.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعبي الأهلي من الممكن أن يساهموا في انجاح أي مدرب، ولكن مارسيل كولر تغييراته اليوم لم تكن موفقة، كيف يسحب برونو سافيو ويدخل فخري، ويتم تعديل مركز حسين الشحات ويدخل لعمق الملعب بعدما فقد تركيزه".

وأضاف: "على لاعبي الأهلي الكبار أن يقوموا بـ(لم الشمل) وتحفيز زملائه، ومحمد الشناوي كان عليه التعامل بشكل أفضل مع كرة الهدف التي سكنت شباكه، كان عليه اخراجها بـ(البوكس)".

وتابع: "النادي الأهلي وصل به الحال أن (يشحت المكسب) وهذه الأمور غير معتادة، وأحمد سامي مدرب سيراميكا نزل الملعب يعاتب حكم اللقاء لأنه كان هناك هجمة مرتدة ومن الوارد أن يفوز على الفريق".

وأضاف: "خط دفاع الأهلي تعامل مع كرة هدف سيراميكا بشكل غير جيد، ومحمد هاني لم يكن الأفضل للتواجد في هذه المنطقة، الأفضل لرقابة لاعب سيراميكا كان حمدي فتحي، والشناوي أساء التعامل مع الكرة بدلا من اخراجها بـ(البوكس)".

واتم: "على لاعبي الأهلي سرعة استعادة مستواهم، خصوصا ان الزمالك لو فاز غدا على الاسماعيلي سيتصدر الدوري، وبدلا من أن ينفرد الفريق بالصدارة أعطى الفرصة لمنافسيه من أجل المركز الأول، أتمنى أن يشعر اللاعبين بقيمة وكيان النادي الأهلي، والنادي الأهلي حاليا يستحق الدعاء، رسالتي للاعبين، النادي الأهلي كيان كبير، عليكم أن تقاتلوا مجددًا".