مراجعة نفسها سريعا| شبانة يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

طالب الإعلامي محمد شبانة، إدارة النادي الأهلي بمراجعة نفسها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل النتائج الأخيرة ومستوى الفريق في مباريات الدوري المصري.

وقـال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي في حاجة لـ(تغيير الجلد) وعلى إدارة الأهلي إدراك ذلك ومراجعة الأخطاء، الفريق يهدي الألقاب لمنافسيه بفقدان النقاط مبكرا بهذا الشكل".

وعلق على إحصائية تشير إلى نتائج الفريق على مدار عام 2022، قائلًا: "نسبة فوز الأهلي قليلة جدا من اجمالي 66 مباراة في كل البطولات، بعد خسارة 6 القاب، وفقط توج بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك".

وأكد: "لابد أن تكون هذه الإحصائية أمام محمود الخطيب، من أجل تقييم لاعبيه وفريقه، الأهلي في سنة 2022 كان سيئا، نسبة الفوز 53% فقط".

وأوضح شبانة: "هناك أخطاء عديدة بسبب المدير الفني، في ظل عدم ثبات التشكيل، والدليل المستوى الذى ظهر به شادي حسين الذي تراجع مستواه تماما (نسي الكورة)، ولا أحد يعرف مركز برونو سافيو، فهو ليس اللاعب الذي نثق في أنه سيقود الفريق للمكسب، وأفشة مستواه متذبذب، وحمدي فتحي أيضا في تراجع".

وأكمل: "كنا نعتاد أن الأهلي دائمًا يبحث عن ابرز الصفقات، ولكن النادي لم يضم اي لاعب مؤخرًا".

وأشار إلى ان محمد شكري كان أبرز لاعبي سيراميكا أمام الأهلي، ويستحق العودة إلى المارد الأحمر، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي ارتكبها مع كريم فؤاد بسبب نقص الخبرات لكن هذا لا ينفي بأنه لاعب جيد وله مستقبل كبير.