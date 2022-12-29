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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري الطب النفسي: نسب الاكتئاب والقلق ارتفعت بشكل واضح خلال جائحة كورونا

محمد محمود حمودة،
محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي

قال محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إن الإضطرابات النفسية منتشرة وشائعة بشكل واضح وكبير، متابعا: كان لدينا 300 مليون شخص مصاب بالقلق في العالم قبل جائحة كورونا.

 

وأضاف "محمد حمودة" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لدينا 280 مليون شخص مصاب بالإكتئاب في العالم، ولكن تلك النسب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا فقط، متابعا: الإنسان يواجه نوعين من الضغوط، وهم ضغزط عادية وغير عادية.

 

واسترسل: منظمة الصحة العالمية صرحت بأن كل 8 أشخاص يوجد بينهم مريض نفسي، منوها بأن الضغوط الغير عادية صعبة للغاية وتؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان النفسية.

 

وأكمل: عندما يصاب الشخص بالتوتر والقلق مناعته تقل

الطب النفسي الاضطرابات النفسية جائحة كورونا الإكتئاب اخبار التوك شو

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