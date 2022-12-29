استشاري الطب النفسي: نسب الاكتئاب والقلق ارتفعت بشكل واضح خلال جائحة كورونا

قال محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إن الإضطرابات النفسية منتشرة وشائعة بشكل واضح وكبير، متابعا: كان لدينا 300 مليون شخص مصاب بالقلق في العالم قبل جائحة كورونا.

وأضاف "محمد حمودة" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لدينا 280 مليون شخص مصاب بالإكتئاب في العالم، ولكن تلك النسب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا فقط، متابعا: الإنسان يواجه نوعين من الضغوط، وهم ضغزط عادية وغير عادية.

واسترسل: منظمة الصحة العالمية صرحت بأن كل 8 أشخاص يوجد بينهم مريض نفسي، منوها بأن الضغوط الغير عادية صعبة للغاية وتؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان النفسية.

وأكمل: عندما يصاب الشخص بالتوتر والقلق مناعته تقل