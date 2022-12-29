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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد الإعاقة الذهنية: الرئيس السيسي جعلنا ننجز قفزات مكناش نحلم بها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أنها لم تتخيل ما قد تصل إليه "قادرون باختلاف" خلال أربع سنوات فقط، قائلة: "الرئيس السيسي جعلنا نقفز قفزات مكناش نحلم بها وبقى لنا مكان في كل حاجة في مصر".

 

وأضافت أمل مبدى، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن أطفال قادرون باختلاف أصبحوا متواجدين في كل شيء الفن وسوق العمل والتعيينات والاعلام، متابعة: "الحلم بقى موجود على أرض الواقع ولسه في مشاكل ولكن في وقت قصير قادرون باختلاف بقى برند في المنطقة العربية".

وتابعت: "الفضل لما وصل إليه قادرون باختلاف للرئيس السيسي بما يقدمه من دعم وتواجد وقيمة الحدث تزيدت بتفاعله وتعاطفه، وبحس أن أبناء قادرون باختلاف أولادي وبفرح بيهم وياريت كل واحد اشتغل معاهم يعرف ربنا اختصه بأيه".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.
 

 

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