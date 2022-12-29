أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 29-12-2022

سجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,74 جنيه للشراء و 24.77 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022.



وزاد سعر الدولار أمام الجنيه في يومين بمقدار 4 قروش.



سعر الدولار في البنك المركزي



بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.76 جنيها للبيع



أقل سعر



وصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي

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ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، الامارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الاستثمار العربي،المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار



بلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك نحو 24.68 جنيها للشراء و 24.75 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.7 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " فيصل، الأهلي المتحد، الاسكندرية، المشرق" نحو 24.72 جنيها للشراء و 24.77 جنيها للبيع.



استقرار السعر

وشهد سعر الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-12-2022؛ في البنوك العاملة بالسوق المصرية



تعليمات من المركزي

كان البنك المركزي قد طالب البنوك بإرسال كشوف الحسابات البنكية للعملاء كل 3 شهور علي الأكثر مع ضرورة ان تتضمن الإلتزام بإرسالها في صورة خطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول في حالة اعتبار كشف الحساب ورقيًا، موضحًا أن ينبغي أن تكون تلك المراسلات سرية للحفاظ علي سرية كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء وتضمينها لآليات التأمين خلال المراحل المختلفة إعداد كشف الحساب.

ألزم البنك المركزي في تعلميات له البنوك بإرسال الكشف للعميل بعد مروره بالأنظمة الداخلية للبنك وتقديم الخدمة من البنك نفسه أو إرسال الكشف عن طريق شركة التعهيد والتأكيد علي سلامة العقود المبرمة بين العميل والشركات والتي تتضمن تسليم كشوف حسابات العملاء.