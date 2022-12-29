تحذير خطير.. أمريكا تبحث فرض قيود كورونا للقادمين من هذه الدولة|تفاصيل

تنظر الولايات المتحدة في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير هذا الشهر الإجراءات المتشددة لاحتواء فيروس كورونا.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، إلزام جميع القادمين من الصين جوًا بإجراء فحص فيروس كورونا قبل الوصول بدءًا من 5 يناير 2023.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ستطلب الولايات المتحدة من جميع المسافرين القادمين من الصين إظهار نتيجة اختبار فحص كورونا قبل الوصول إلى البلاد، وذلك مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بالصين عقب التخفيف السريع لقيود الوباء.

زيادة الإصابات بفيروس كورونا

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19، في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون الأميركيون: "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين ونقص شفافية البيانات التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".

وأثبت ما يصل إلى نصف السياح الذين يسافرون من الصين إلى نقطة مناطق مختلفة لقضاء العطلات إصابتهم بـ Covid-19 بعد أن خففت بكين قواعد الحجر الصحي بعد زيادة الحالات.

وبدأت إيطاليا مؤخرًا اختبارًا إلزاميًا للركاب القادمين من الصين ، وتبين أن 50٪ من المسافرين مصابين بالفيروس ، إحداهما من شنجهاي والأخرى من بكين.

وقال وزير الصحة الإيطالي أورازيو شيلاتشي: 'هذا الإجراء ضروري لضمان مراقبة وتحديد أي متغيرات للفيروس من أجل حماية السكان الإيطاليين'.

وهذه الخطوة هي خطوة أبعد مما كانت عليه عندما ألغت هونغ كونغ لوائح الحجر الصحي التقييدية لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس - حيث كان الآلاف من الأشخاص في مرحلة ما محاصرين مؤقتًا داخل ديزني لاند في محاولة للسيطرة على تفشي المرض.

وقد أثار هذا ، وفقًا لتقارير Sky News ، مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان السياح نشر فيروس كورونا دوليًا والحث على زيادة أكبر في الإصابات - خاصة مع اختبار 50 ٪ من المسافرين إلى إيطاليا إيجابيًا بالفعل.