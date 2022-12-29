احذر رسائل الأطفال المفقودة.. تخترق حسابك على فيسبوك Facebook 

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني الملايين من مستخدمي فيسبوك Facebook عدم فتح الروابط المزيفة والرسائل التي تحتوي على منشورات لأطفال مفقودة، حيث تستهدف هذه الرسائل المستخدمين وتقوم بسرقة البيانات الخاصة بهم.

وبحسب صحيفة The Sun فإن هذه الرسائل أو الروابط التي تضم مثل هذا المحتوى انتشرت في عدد كبير من الدول، خلال الفترة الأخيرة، واستهدفت أعداد كبيرة من مستخدمي فيسبوك ، حيث تتم جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين وتسريبها على الدارك ويب أو بيعها لشركات إعلانية.

ويقوم الهاكرز بنشر منشورات لأطفال مزيفة مفقودة على مجموعات فيسبوك، كفرصة لخداع الناس، لاستجداء عطفهم ومشاركة الرسائل مع عدد كبير من أصدقائهم الأمر الذي يخلف عدد أكبر من البيانات المخترقة.

ونصح الخبراء في شركة Full Fact المستخدمين بضرورة التحقق من أى رسالة يقوموا باستلامها، ومعرفة من المرسل والتحقق منه على مجموعات فيسبوك أولا، كما يجب الالتزام بعدم فتح أى رسائل تحتوي على روابط مزيفة.

ومؤخرا انتشرت روابط مزيفة لدعوات معينة أو تخفيضات على الأسعار بالتزامن مع أعياد الكريسماس، للقيام بعمليات احتيال وسرقة الحسابات البنكية للمستخدمين وسرقة أموالهم.