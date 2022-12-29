نجم الأهلي السابق يهاجم برونو سافيو بسبب سوء الأداء

انتقد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أداء البرازيلي برونو سافيو مع القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز خاصة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "البرازيلي برونو سافيو لاعب عادي جدًّا وأقل من مستوى فريق الأهلي ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وجماهير القلعة الحمراء".

وتابع: "أتمنى من النادي الأهلي تدعيم الفريق بعدة صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.