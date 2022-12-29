سيد معوض: انتقادات كولر للاعبيه في المؤتمر خاطئة

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كان أداء الفريق الأحمر أفضل من المباريات السابقة بعد فترة التوقف، لكن الفريق لازال يعاني من أزمات فنية، منها إهدار الفرص.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج ملعب بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "كولر سبب رئيسي في إضاعة العديد من الفرص بسبب عدم التجانس بين افراد الخط الهجومي، هناك تغييرات مستمرة بين الرباعي الهجومي، وهو ما يؤثر على أداء الفريق وقدرته على تسجيل الأهداف".

وأضاف: "الأهلي قام بتغيير العديد من المدربين، بينما نفس اللاعبين الموجودين، ولم يتم تغيير اللاعبين في الموسم الماضي بعد حصول الأهلي على المركز الثالث وبرونزية مونديال الأندية".

وأكمل: "من الوارد أن يخسر الأهلي بطولة الدوري هذا الموسم، ولكن من المهم صناعة فريق جديد قادر على التتويج بالبطولات لـ5 أو 6 سنوات قادمة، على الأهلي بناء فريق جديد".

وزاد: "كولر أخطاء في الهجوم على اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي، وعلى النادي الاهلي الاعتراف بحالة الفريق حاليا حتى لو حقق الفوز في المباريات".

وأردف: "محمد هاني لاعب واحدة من أفضل مبارياته، ولكن الأزمة في الاستمرارية، يجب أن يتواصل الأداء الجيد، وهاني كان يشارك بعد أحمد فتحي وقبل وجود اكرم توفيق في الأهلي".

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.