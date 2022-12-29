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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. أمريكا تلزم المسافرين الصينيين بإبراز فحص كورونا.. الزمالك يدرس رفع قضية للحجز على أموال كهربا

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

طقس اليوم |بارد في الصباح الباكر.. واحذروا هذا المساء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حالة طقس اليوم الخميس بارد في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
 

وول ستريت: أمريكا تلزم المسافرين الصينيين بإبراز فحص كورونا من الأسبوع المقبل
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلزم الوافدين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا "كوفيد-19" قبل السفر إلى البلاد وذلك اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 5 يناير.
 

إحالة أوراق عامل نظافة قتل زوجته لمفتي الجمهورية
قضت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد محكمة جنايات الفيوم الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بإحالة أوراق ، عامل قمامة ، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك للقيامه  بقتل زوجته ، عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.
 

بعد رفض الخطيب التدخل.. الزمالك يدرس رفع قضية للحجز على أموال كهربا
أكد الإعلامـي محمد شبانة، أن الزمالك بدأ يفكر في استخدام حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن محمود عبد المنعم كهربا، لرفع قضية في مركز التسوية بالحجز على ممتلكات اللاعب في مصر مثلما فعل الأهلي مع عبدالله السعيد.
 

أمنيات البابا تواضروس للعالم .. هدوء وسلام .. و2023 بدون ضعف
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحيا العالم كله في هدوء وسلام وأن تكون السنة الجديدة بدون ضعفات.
 

صندوق قادرون باختلاف بدعم من الرئيس.. القومى لذوى الإعاقة يكشف التفاصيل
كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تفاصيل الصندوق الذى تم دعمه اليوم من الرئيس السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف".
 

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك
أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض طلب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر بعقد جلسة سريعة معه على هامش حضوره أمس لمقر النادي والاجتماع السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط للترتيب لصفقات يناير عقب عودته من دبي.
 

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية
أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك حالة من الاستياء الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بسبب ما بدر منه تصريحات في الفترة الماضية.
 

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