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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية روزاليوسف تعتمد القوائم المالية لـ 2020 /2021 وتوافق على زيادة رأسمال المؤسسة

صدى البلد

انتهت اليوم الخميس الموافق 29/12/2022 أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة روزاليوسف برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية وبحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، و أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، والدكتور محمد توفيق المستشار المالي للهيئة ، والشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، ووليد عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية وأحمد صفوت مبارك مدير شركة متعة للعلم و المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وعبدالوكيل محمد أبو القاسم، وعمر أحمد على ،وعلا جمال الدين ،و إسماعيل شعبان رفاعي، وبلال فليفل عبد الغني ، وكمال محمد أمين أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين، ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات وهم أمل ممدوح عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهناء إسماعيل وكيل وزارة رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ووفاء على مرزوق رئيس القطاع الرابع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهالة نور الدين حافظ وكيل وزارة الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وحسام عبد الصبور وكيل وزارة الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ورانيا نبيل عبد العظيم مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب،
وهبة الله صادق  رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية لمؤسسة روزاليوسف عن العام المالي 2020 /2021 .

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة توجه فيها  بخالص التهاني للجميع بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، سائلا المولى عز وجل أن يكون عاماً سعيداً على الجميع وعلى بلادنا الحبيبة .

وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية القومية ، مشدداً على أنه لابديل عن الاستثمار الجيد لهذه الأصول في سبيل الحفاظ على صناعة الصحافة القومية.. كما أكد على ضرورة تضافر كافة الجهود لمجلس الإدارة بكامل أعضائه وجميع العاملين بالمؤسسة من صحفيين وإداريين وعمال للحفاظ على اسم وتاريخ هذه المؤسسة العريقة ، وأن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالمؤسسات الصحفية والارتقاء بتحسين الأحوال الاقتصادية لكافة العاملين بالمؤسسات . 

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمراجعة المالية والمحاسبية لحسابات المؤسسة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات الصحفية القومية، وأنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية في أسرع وقت ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً. 

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تفاديها مع اخطار الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تتوصل إليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة روزاليوسف بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة حتى 30/6/2021 والبالغة قيمتها 57.064.600(سبعة وخمسين مليوناً وأربعة وستين ألفاً وستمائة جنيها ً لا غير)، ليصبح رأس مال المؤسسة بعد الزيادة 249.468.501 (فقط مائتان تسعة وأربعين مليوناً وأربعمائة ثمانية وستين ألفاً وخمسمائة وواحد  جنيهاً لا غير) ...وأرجأت الجمعية غير العادية البت في الخطة الاستثمارية للمؤسسة لحين اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستثمار الأصول المملوكة للمؤسسة ووضع تصور واضح لكيفية استغلال أصولها بما يعظم مواردها المالية .

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