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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشارك في الصالون الثقافي «قعدة شباب» بالمركز الأولمبي بالمعادي

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المشاركة فى الصالون الثقافى الذى أقامته الوزارة بالمركز الأوليمبى بالمعادى تحت عنوان "قعدة شباب" لمناقشة عدد من الموضوعات  والقضايا المجتمعية فى حوار شبابى .


جاء الصالون بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب  بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة المتحدثين "مصطفى حسنى الداعية الإسلامى ، والدكتورة منال عمر استشاري الصحة النفسية ، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة سهير عبد المنعم  أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تناول اللقاء الحديث حول مخاطر وتأثير الإدمان على صحة الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية، والبرامج والمبادرات التى تنفذها الدولة للحفاظ على الصحة النفسية، وما يدعو له الدين من قيم وأخلاق ينبغى التحلى بها، والبعد عن الإدمان بكافة أشكاله.

طرح الشباب  المشاركون فى اللقاء مجموعة من التساؤلات تتعلق بالآليات التى ينبغى الالتزام بها للوقاية من خطر الإدمان، وأبرز البرامج العلاجية فى هذا الشأن، والنصائح المقدمة  للابتعاد عن هذا الطريق الخطر، وآخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بعدد المتعافين من الإدمان فى مصر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ الصالونات الثقافية لخلق حالة من الحوار الشبابي حول الموضوعات والقضايا المختلفة التى تتعلق بهم والمجتمع فى ضوء ملف التوعية الذى تولى الوزارة له بالغ الاهتمام ، ودعوة الشباب للتعرف  على حقائق الأمور  والتحديات التى تواجه البلاد.

لفت الوزير إلى أهمية محور الحديث بالصالون الثقافى  "قعدة شباب " حول مخاطر الإدمان وما يمثله من تهديد للمجتمع، مشيرا إلى مبادرات الوزارة فى هذا الشأن ، وتحفيز وتشجيع النشء و الشباب على  ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة باعتبار الرياضة أحد أهم السبل التى تؤدى إلى الابتعاد عن طريق الإدمان، ودورها الإيجابي فى بناء الإنسان بدنياً ونفسياً وعقلياً ، وذلك فى إطار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

حضر اللقاء مجموعة من طلاب جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وشباب الخريجين ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للجودو .

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