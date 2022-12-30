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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محتوى يليق بمصر | سامح الصريطي : يحلم باستثمار للقوى الناعمة في 2023

سامح الصريطي
سامح الصريطي

أكد  الفنان سامح الصريطي، أن مصر شهدت تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة سواء على البنية التحتية أو الصناعة أو الزراعة، كما أنه يتمنى أن تعود كافة المصانع المتوقفة عن العمل وفتح مجالات صناعية جديدة داخل مصر خلال 2023.

وأضاف سامح الصريطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن القيادة السياسية لديها القدرة على إدخال صناعات جديدة في المجتمع تعود بالنفع على الاقتصاد المصري بمختلف أنواعه وعودة قيمة وثقل الجنيه مرة أخرى.

قيمة الجنيه المصري

وأوضح سامح الصريطي، أن الشعب الآن لديه رؤية بما يجري ويرى التغيير الذي تشهده مصر حاليا على مختلف المجالات، موضحًا أنه يجب الرد على كافة الشائعات التي يرددها كارهي مصر ويكون الرد عليها بأدلة واقعية ومنطقية.

وأشار إلى أهمية عودة قيمة الجنيه المصري والعمل على تقوية الصناعات التي تعزز من قيمة الجنيه داخل المجتمع، مؤكدًا أنه لا يثق حاليا في المنابر الإعلامية في مصر نظرا لضعف قدرتها على التصدى للشائعات المختلفة التي يهاجم بها أعداء مصر مجتمعنا.

وأردف سامح الصريطي، أنه يحلم بعام 2023 أن يكون هناك استثمار للقوى الناعمة للفن والإعلام وإنتاج محتوى فني يليق بمصر وإعطاء مساحة للمنابر الإعلامية للتعبير عن أرائها ومزيد من الحرية بتناول كافة القضايا.

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