أوكرانيا تتسلم دفعة محطات إنترنت إضافية من بولندا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، أن كييف تسلّمت دفعة أخرى من محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي من بولندا.



وأكد شميهال، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة، أهمية أن يظل الأوكرانيون على اتصال بأحبائهم وأن تستمر البنية التحتية الحيوية في العمل على الرغم من المواقف الصعبة.



وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، عن شكره لقيادة بولندا وشعبها على المساعدة السريعة في أوقات الأزمات.



وتابع قائلا إن "هذه بالفعل الدفعة الثالثة من محطات ستارلينك الطرفية التي تتلقاها أوكرانيا من بولندا"، مضيفًا أن فريق الحكومة ووزارة التحول الرقمي يواصلون العمل من أجل ضمان بقاء البلد على اتصال والعمل حتى في أصعب الأوقات.



وتوفر ستارلينك خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية وهي موجهة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.



وكان إيلون ماسك قد بدأ بتقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا بعد فترة وجيزة من تدخل القوات الروسية العسكري في البلاد وإغلاق خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول.