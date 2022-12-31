أخبار التعليم ..مضيق أبو طارق.. إجابة امتحان طالب تثير الجدل على السوشيال ميديا ..أكاديمية البحث العلمى تعلن عن آخر موعد للتقديم في برنامح دعم مشروعات التخرج

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مضيق أبو طارق.. إجابة امتحان طالب تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، صورة لورقة إجابة امتحان طالب أثارت جدلا كبيرا بسبب إجابته عن أحد الأسئلة الموجودة بالامتحان.

اليوم.. آخر موعد للتقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لدور أكتوبر للعام الجامعي 2021/2022.

أكاديمية البحث العلمى تعلن عن آخر موعد للتقديم في برنامح دعم مشروعات التخرج

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022.

آخر موعد للتقديم بجوائز جامعة عين شمس التشجيعية والتقديرية

أكدت جامعة عين شمس، أنه يجب على جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة والراغبين في التقدم لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية للعام 2022-2023 سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل 31 ديسمبر 2022.