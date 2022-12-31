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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز على إستاد القاهرة

خالد الغندور
خالد الغندور

فجر الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، مفاجأة بشأن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري على إستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على فيسبوك : "معلومة للحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هي دي اللائحة  أتمنى الاقي رد من لجنة المسابقات'.

الأهلي يواجه بيراميدز بإستاد القاهرة والسماح للجماهير بأدوات التشجيع

نجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية. تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام بإستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE  السلام.. هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية.

الزمالك خالد الغندور الأهلى بيراميدز الدوري المصري

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