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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو الأهلي يعلق على تطورات ملف حضور الجماهير لمباريات الدوري

الاهلي
الاهلي

علق محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تطورات ملف دخول الجماهير في مباراة بيراميدز.

وكتب سراج الدين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أولاً أنا بشكر كل جمهور النادي الأهلي العظيم على الإشادات والتشجيع والثقة على مدار اليومين الماضيين بخصوص التطورات في ملف حضور الجمهور وده على رأسي ومحل اعتزاز كبير وتقدير".

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وأضاف: "لكن للتوضيح، ده مش مجهودي أو مسؤوليتي لوحدي، أنا فرد داخل منظومة كاملة، كلها بتسعى وبتشتغل للنادي بإخلاص، وأولهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي تولى الأمر بنفسه من اتصالات ومجهودات والوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس اللجنة، وكل أعضائها المجتهدين سواء دكتور محمد شوقي أو دكتور مهند مجدي أو النائب محمد الجارحي، محدش قصَّر أو بخل بمجهود وشغل لخدمة الملف ده خصيصاً أو أي شغل تاني بشكل عام في النادي حتى محمد الدماطي أخويا المحترم وهو مش عضو في اللجنة لكن كان بيتابع معانا يومياً وبيساعد؛ لأن الهدف والمصلحة واحدة وهكذا تكون النوايا والإخلاص للمكان عشان ربنا يبارك يا رب إن شاء الله”.

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي

واضاف: “الأهم بقى من كل الكلام ده، إن ربنا يوفقنا يومها ونفوز يا رب والفريق يستعيد الثقة تاني عشان نحس أن المجهودات دي مراحتش على الفاضي.. وفي النهاية حابب كمان أتوجه بالشكر لكل الجهات المعنية والأمنية ورابطة الأندية؛ للتعاون وحُسن التنسيق والتواصل، وهو ما لمسناه خلال الأيام الماضية منهم جميعاً ونتمنى أن تكون بداية خير وكل الثقة في جمهورنا العظيم للظهور بالشكل المميز والقوي والإلتزام بالتشجيع الحماسي والمثالي كما تعودنا منكم”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه بيراميدز، بعد غد الأثنين، في إطار منافسات الدوري المصري

الأهلى الجماهير محمد زكريا سراج الدين بيراميدز

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