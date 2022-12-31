خبير شئون طاقة: التقلبات السعرية في عام 2022 كانت حادة

قال المهندس عايض آل سويدان، خبير شئون الطاقة، إن التقلبات السعرية في الطاقة كانت حادة للغاية في عام 2022، علما بأن سعر النفط وصل إلى 140 دولار ثم انخفض إلى 70.

وأضاف "آل سويدان"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجب تسليط الضوء عليه، هو تعامل شركة أوبك بلاس مع الأمر، وكيفية محاولة خروجها من العام بتخفيف حدة تلك التقلبات.

الطلب على النفط

وتابع، أن الطلب على النفط كان متزايدا هذا العام بالفعل، خاصة بعد الخروج من 2021، وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي نوعا ما، بعدما قلت حدة جائحة كورونا.

واستطرد، أن الأمور ظلت على هذه الوتيرة، حتى بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وما كان لها من تبعات على أسعار النفط.