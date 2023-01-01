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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبار التعليم| وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد في المستشفيات الجامعية بمناسبة الأعياد.. «التعليم» تحسم الجدل: لا توجد امتحانات يومي 7 و8 يناير.. أستاذ فلك يكشف أول دولة عربية تستقبل 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

شروع في غش | تعليمات مهمة من دار علوم القاهرة قبل امتحانات الترم
تستعد كليات جامعة القاهرة، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2022 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب مع أول أيام السنة الجديد 2023.

 

آداب القاهرة تكشف طريقة امتحان الطلاب من ذوي الهمم
قالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022-2023، وأن الامتحانات ستنطلق مع بداية شهر يناير 2023.

 

حصاد جامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الهمم خلال 2022
شهدت جامعة عين شمس في مصر خلال عام 2022 طفرة كبيرة لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 

خبير يكشف دور الآباء في علاج اضطرابات التلاميذ النفسية أثناء الدراسة
نشر محمد عبد الخالق، معلم دراسات اجتماعية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لوحة رسمها تلميذ بـ الصف الخامس الابتدائي ليعبر عن معاناته مع الدراسة هذا العام.

 

بدر الذئاب الجائعة .. أول قمر مكتمل في عام 2023
تشهد سماء مصر يوم السبت القادم ظهور أول بدر للقمر في عام 2023، والمعروف بـ “قمر الذئاب الجائعة”، وهو أحد الأقمار الكاملة الـ12 الكاملة التي ستحدث هذا العام، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير، وأعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

خبير يوجّه 8 نصائح لعلاج التلاميذ من القلق مع قرب الامتحانات
نشر محمد عبد الخالق، معلم دراسات اجتماعية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لوحة رسمها تلميذ بـ الصف الخامس الابتدائي ليعبر عن معاناته مع الدراسة هذا العام.

 

عفريت المنهج | مدرس جغرافيا يتداول رسمة لتلميذ .. وخبير يشخّص السلوك
نشر محمد عبد الخالق، معلم دراسات اجتماعية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لوحة رسمها تلميذ بـ الصف الخامس الابتدائي ليعبر عن معاناته مع الدراسة هذا العام.

 

احتراما لأعياد الأقباط.. "التعليم" تحسم الجدل: لا امتحانات يومي 7 و8 يناير
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد أي امتحانات في أي مدرسة يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لاحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد .

 

أستاذ فلك يكشف عن أول دولة عربية تستقبل العام الجديد 2023
يستعد العالم أجمل اليوم الاحتفال بيوم رأس السنة واستقبال العام الجديد 2023 ولكن لا تختلف الساعات الإحتفال من كل دولة إلي أخرى نتيجة إلي اختلاف ساعات النهار والليل في كل دولة الأمر الذى يجعل بعض الدول متقدمة عن البعض في الساعات الأولي من اليوم، ولذلك فهناك سكان ببعض الأماكن من دول العالم سوف تقضي أجواء الكريمساس قبل غيرهم من سكان العالم.

 

بمناسبة الأعياد.. وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد في المستشفيات الجامعية
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

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