موازنة البرلمان تناقش الحساب الختامي لهيئتى الدواء والتأمين الصحي الشامل..اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد إجتماعاتها اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال إجتماعاتها متابعة توصيات تقرير اللجنة العامة عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022 - 2023 فيما يخص وزارتى التربية والتعليم والبحث العلمى.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش أيضا الحساب الختامى لهيئة الدواء لعام 2021 - 2022 ، والحساب الختامى لهيئة التأمين الصحى الشامل لعام 2021 - 2022 ، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة اليوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتي تم استعراضها خلال الجلسة العامة الماضية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ 8 سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.