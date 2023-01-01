جماهير الزمالك تؤازر الفريق قبل السفر إلى أسوان | صور

توجهت جماهير نادي الزمالك، لمؤازة لاعبي الفريق قبل السفر إلى أسوان، لمواجهة زهرة الجنوب، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد طارق – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – يوسف أسامة نبيه – سيف الدين الجزيري.