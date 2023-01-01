عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستهدفات التحالف الوطني في 2023.. تتعدى الملفات 15 مليار جنيه

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني، إن هناك ملفات مهمة يتم تناولها خلال عام 2023، ومن أهمها التمكين الاقتصادي، والملف الصحي، والاجتماعي، وهناك ملفات تتعدى الـ15 مليار جنيه.

وأشار فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"،  إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي أعطتنا دفعة قوية لتكملة مسيرة الإنجازات، حيث نستهدف الأسر أكثر احتياجًا، ونقدم من خلال القوافل مساعدات نقدية ومادية.

وأضاف، أنه بالإضافة إلى القوافل الغذائية؛ فإننا لا بد وأن يتماشى ذلك مع تشجيع الصناعات الصغيرة؛ لتوفير فرص عمل للمستفيدين، وإيجاد دخل ثابت للمواطن. 

التحالف الوطني الحياة الانجازات العام الغذائية الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

انحصار الدولار يهبط بأسعار الذهب اليوم الأحد 1-1-2023

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يستعرض أهم قوانين أقرها مجلس النواب خلال 2022

بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

السعودية.. مناطق جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب الطقس السيئ

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

مات في عز الفرحة .. آخر صور للبلوجر مريم جودة مع زوجها

خطيرة جدا على الغدة الدرقية.. احذر تناول هذه الأطعمة

صورة أثارت الجدل على السوشيال ميديا..ما السبب وراء السخرية من ملابس ميسي

فيديو

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

ندم وأزمات في حياته.. تصريحات مثيرة لمحمد رمضان مع منى الشاذلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ