مستهدفات التحالف الوطني في 2023.. تتعدى الملفات 15 مليار جنيه

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني، إن هناك ملفات مهمة يتم تناولها خلال عام 2023، ومن أهمها التمكين الاقتصادي، والملف الصحي، والاجتماعي، وهناك ملفات تتعدى الـ15 مليار جنيه.

وأشار فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي أعطتنا دفعة قوية لتكملة مسيرة الإنجازات، حيث نستهدف الأسر أكثر احتياجًا، ونقدم من خلال القوافل مساعدات نقدية ومادية.

وأضاف، أنه بالإضافة إلى القوافل الغذائية؛ فإننا لا بد وأن يتماشى ذلك مع تشجيع الصناعات الصغيرة؛ لتوفير فرص عمل للمستفيدين، وإيجاد دخل ثابت للمواطن.