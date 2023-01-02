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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أرقام جلوس وأماكن لجان امتحانات الترم الأول للشعبة الإنجليزية بحقوق عين شمس.. تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان».. ندوة للقومي للبحوث 9 يناير

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ارقام جلوس واماكن لجان امتحانات الترم الأول للشعبة الانجليزية بحقوق عين شمس

 

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان».. ندوة للقومي للبحوث 9 يناير

أعلن المركز القومي للبحوث، أن قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، سينظم  ندوة بعنوان: "تأثير تغير المناخ على الغذاء والأمن الغذائي وصحة الإنسان"، يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023.

 

اليوم.. تربية رياضية بنين حلوان تعقد المؤتمر الدولى لعلوم الرياضة بالوطن العربي

 

تعقد اليوم  كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان  متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي " التشريعات _ التحديات_التطبيقات" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية

 

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يؤكد علي انتظام أعمال الامتحانات

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أنه يتابع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، برافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

 


طرق تصحيح امتحانات ورق bubble sheet بالترم الأول

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن بعض   تعليمات وإرشادات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول والإجابة على ورق bubble sheet.

 

 

رئيس جامعة عين شمس الشباب والرياضة امتحانات الفصل الدراسي الأول التعليم العالي وزير التعليم

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