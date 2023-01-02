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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد أجازة 3 أيام ..البنوك تستأنف عملها اليوم الاثنين

البنك المركزي
البنك المركزي

يستأنف القطاع المصرفي عمله اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف بفروع البنوك حتي الثالثة عصرا لاستقبال العملاء ومن الثامنة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا داخل الفروع نفسها والإدارات المختصة وذلك بحسب تعليمات البنك المركزي.

وكانت البنوك  العاملة فى مصر أجازة أمس الأحد وفقا  لقرار البنك المركزي المصري الصادر بشأن منح إجازة بمناسبة انتهاء العام المالي في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم واحد فقط.

وخلال الثلاثة أيام الماضية تم تعطيل العمل بالبنوك تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري خلال يومي الجمعة والسبت باعتبارهما يومي الراحة الأسبوعية بخلاف اجازة اليوم الأحد.

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وبحسب تقارير سابقة اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الودائع لديه بنهاية أغسطس الماضي مسجلة 7.6 تريليون جنيه مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

حجم الودائع

وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.، حيث بلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022.
 

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن ذلك الاحتياطي يغطي احتياجات البلاد من لواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي بواقع 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.


ويدرس البنك المركزي خلال 2023 وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك المركزية الرقمية في مصر باعتبارها من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له اثر مهم في تحقيق الشمول المالي ، اذ كانت هناك حاجة ماسة لوضع اطار رقابي وتشريعي استحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة الكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء حيث يعمل البنك المركزي في الوقت الحالي لوضع إطار رقابي لتراخيص البنوك الرقمية.

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