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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: السعيد صفقة رابحة للزمالك.. وسيكون مصدر إلهام للاعبي الأبيض

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عبدالله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز، اقترب من التوقيع لنادي الزمالك، خلال شهر يناير الجاري.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "أقول لجماهير الزمالك، أن ما يتردد عن كبر سن السعيد أمر غريب، وهو في رأيي لا يزال لديه القدرة على العطاء، وله قيمته داخل المستطيل الأخضر، ووجوده مفيد للفريق، وسيكون مصدر (إلهام) مع شيكابالا للاعبي الأبيض الشباب مثل حسام عبدالمجيد وفتوح وسيد نيمار ويوسف نبيه".

 

وتابع: "الزمالك لابد أن يمتلك لاعبين سوبر ستارز، وأن يكون لديه أسماء مستمرة في العطاء مثل زيزو والونش وامام عاشور، وسيكون عبدالله السعيد صفقة رابحة، وهناك محاولات قوية لاقناع فيريرا بضمه، رغم عدم مشاركته في بطولة افريقيا، وقد يلعب السعيد في لقاء القمة ويكون له دور كبير في هذه المباراة".

 

وزاد: "السعيد سيحصل سنويا على 15 مليون جنيه في الموسم، كما سيحصل على 7 مليون جنيه حتى نهاية الموسم".

 

وأضاف: "كريستيانو رونالدو وصل 38 سنة، وأصبح من أعلى الرياضيين رواتب في العالم، بـ173 مليون جنيه استرليني في الموسم، وخلفه كابيلو الفاريز بـ70 مليون جنيه استرليني، وليونيل ميسي، ونيمار".

 

وواصل: "تياجو سيلفا لاعب تشيلسي 38 سنة يريدون تجديد عقده حاليا، وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، وهو لاعب له قيمته في النادي، وأيضا لوكا مورديتش في ريال مدريد، وابراهيموفيتش في الميلان الذي كان له دور كبير في استعادة لقب الدوري الايطالي".

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