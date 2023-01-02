نجم الأهلي السابق يكشف عن احتياجات الفريق في يناير

أكد بدر رجب نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر ليس في حاجة لضم مدافع جديد، لكن الأهلي محتاج جناحين مميزين، في الميركاتو الشتوي.

وقال رجب في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "الأهلي يحتاج لاعبين في الوسط والجناحين، ولابد من الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، لابد أن يكون هناك قطاع قوي، يمد الفريق الأول بلاعبين جيدين".

وأضاف: "لابد أن يمتلك الأهلي قاعدة ناشئين جيدة، لأنه ليس من المنطقي أن يقوم بشراء لاعبين بشكل مستمر".

وبسؤاله عن تأخر الدفع بالناشئين، قال: "اللاعب الذي يصل إلى 19 سنة ولا يشارك، يجب توجيه الشكر له، الأندية بدأت تتأخر بإشراك اللاعبين الشباب، لا يصح أن نطلق على لاعب وصل لـ23 سنة بأنه ناشئ، هناك لاعبين قديما كانت تشارك في سن 18 و19 سنة وتقدم مستوى جيد".

وواصل: "هناك لاعبين شاركت في سن صغير، والأندية كانت تدفع بلاعبين وهم 18 سنة، واي لاعب لا يصل لهذا السن ولا يشارك، فالأفضل رحيلهم فورا".

وأكمل: "الأهلي عليه استقدام لاعبين قادرة على قيادة الفريق جيدا، وأن يستعيد اللاعبين الحاليين مستواهم (يفوقوا)، لاننا لسنا معتادين على خسارة الدوري موسمين أو ثلاث سنوات، لن يتقبل أحد هذا من جماهير الفريق الاحمر".

وختم: "يجب على الجماهير أن تصبر على اللاعبين، وآلا تفقد الثقة مطلقا، وأن يستمروا في دعم ومؤازرة الفريق، ولابد أن يكون اللاعبين لديهم الثقة في إمكانياتهم وقدراتهم، خلال الفترة المقبلة".