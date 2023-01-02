عبدالجليل: أتوقع مفاجأة في مواجهة الزمالك واسوان

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الزمالك أمام أسوان لن تكون سهلة مطلقا، في ظل المستوى الجيد لفريق "زهرة الصعيد"، مؤكدا أن المباراة ستشهد مفاجأة وتنتهي بفوز أسوان أو التعادل بين الفريقين.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الدوري لازال طويلًا، وكل الفرق ستفقد نقاط، في مشوار البطولة، لازال مبكرا التنبؤ بأي شئ".

هجوم اسوان

وأضاف: "حمدي زكي وديلسون يعتمد عليهما ايمن الرمادي في قيادة هجوم أسوان، وفيريرا سيغلق وسط الملعب جيدا في ظل امتلاك اسوان للاعبين مميزين منهم عماد فتحي وبلحاج، والذي اعتقد أنه سينتقل لنادي كبير في الموسم الجديد، وهو من افضل المحترفين مع دغموم لاعب المصري".

وحول مواجهة الأهلي وبيراميدز، قال: "المباراة ستكون خاصة باللاعبين، وليس المدربين أو الجماهير أو غيره، واميل للدفع بشريف وافشة في بداية المباراة".

وأكمل: "يجب اللعب بمهاجم صريح، الأهلي لديه شريف وشادي حسين، ومن الصعب ان يلعب بسافيو كمهاجم وهمي".

وأتم: "بيراميدز يمتلك اسكواد قوي جدا، واتوقع أنها لن تكون مباراة سهلة على الفريقين".