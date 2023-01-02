عبدالجليل: كهربا بنصف مستواه أفضل من كثيرين في مصر

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى عودة محمود كهربا سريعا إلى المستطيل الأخضر، مشيرا إلى أنه كان معترضا على عودته مجددا لصفوف الأهلي، لكن بعد رؤية المستويات في الدوري المصري، لابد من عودته سريعا للفريق الأحمر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كهربا بنصف مستواه أفضل من لاعبين كثيرين في الأهلي، وأتمنى عودته سريعا للمستطيل الأخضر، لانه سيكون مكسب كبير للمارد الأحمر".

لاعب سموحة

وواصل: "لو الأهلي فكر في ضم صديق إيجولا لاعب سموحة سيكون صفقة مميزة ولاعب مهاري وسريع جدا".

وتابع: "بيراميدز عمل حالة في الدوري المصري، والنادي الأهلي لا يقلل من شأن أي فريق مطلقا، واصدار بيان لم يكن قرار صائب من جانبهم".

وحول انتقال عبدالله السعيد لصفوف الزمالك، قال: " صفقة قوية بالطبع، والزمالك في حاجة لضمه، ويحتاج لنوعية السعيد، فهو قادر على إيصال اللاعبين للمرمى، وهو لاعب كبير جدا وسيكون مفيد للأبيض، شيكابالا عندما يلعب 20 دقيقة يقدم مستوى رائع".

وأكمل: "بيراميدز لديه بدلاء للسعيد، مثل اسلام عيسي ومصطفى فتحي، والأخير لديه القدرة على اللعب كصانع ألعاب".

وأتم: "الزمالك يعاني من نقص البدلاء، اللاعبين المميزين ليس لديهم نفس المستوى على دكة البدلاء".